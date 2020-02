70 let Dolenjskega lista: Naše poslanstvo je domača, lokalna novica

17.2.2020 | 10:15

Ob visokem jubileju se je pred objektiv postavila ekipa, ki trenutno skrbi, da lahko vsak četrtek v roke vzamete časopis s svežimi novicami iz domačih krajev. Spredaj stojijo (od leve proti desni): Mojca Leskovškek Svete, Breda Dušič Gornik, Marjana Meznarčič, Marjana Čančar, Renata Žnidar, Helena Bartelj, Marija Krnc Kogovšek, Lidija Markelj; zadaj so: Janja Ambrožič, Boris Blaić, Martin Luzar, Mojca Žnidaršič, Živa Šošter, Simona Pate Popelar, Vanja Kavšček in Rok Nose (manjka Igor Vidmar). (J. A., foto: I. K.)

Novo mesto - Pred natanko 70 leti je izšla prva številka Dolenjskega lista.

Sedemdeset let Dolenjskega lista je jubilej, na katerega smo izredno ponosni. Vsi vemo, da so današnji časi taki, da tiskanim medijem ni lahko. Pa vendar, ob vsej poplavi modernih tehnologij in digitalizacije ljudje še vedno posežejo po tiskani besedi. V množici edicij, ki jih najdemo na prodajnih mestih, je težko izstopati in vsak se trudi po svoje. Naše poslanstvo je domača, lokalna novica, ki dostikrat ne najde prostora v nacionalnih medijih, in to je tisto, kar nudimo svojim bralcem.

Čeprav se časi in navade spreminjajo, čemur se moramo prilagoditi vsi, bodo novice o domačih krajih in ljudeh bralce vedno zanimale, pa najsi bo to v tiskani ali digitalni obliki. Dolenjski list je po raziskavi Mediana TGI drugi najbolj bran regionalni tednik v Sloveniji. Bralci radi posežete tudi po naši mesečni prilogi Živa, spletni portal dolenjskilist.si pa dosega nenehno rast, kar lahko pripišemo tudi temu, da čedalje več informacij pridobivamo s spleta.

Dolenjski list je od začetka pa do danes izdal 3677 edicij, v katerih je podrobno zapisana zgodovina naših krajev in ljudi. Vso to zgodovino smo pisali s pomočjo vas, dragi bralci, in s pomočjo vseh naših dosedanjih urednikov, novinarjev ter preostalih sodelavcev. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki so pustili svoj pečat v nastajanju našega bogatega arhiva. Na nas je, da ta arhiv gradimo in bogatimo, da bo rasel še naprej.

Spoštovani naši naročniki in bralci, hvala za zvestobo in zaupanje! Ostanite v naši družbi še naprej.

Marjana Čančar,

direktorica Dolenjskega lista

Ko mi naredimo svoje, zadeve v svoje roke vzamejo tiskarji.

