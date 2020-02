Sofinanciranje obnove javnih pročelij

17.2.2020 | 17:05

Ilustrativna slika

Novo mesto - Z namenom spodbujanja razvoja in oživljanja starega mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanja in ohranjevanja kulturne dediščine je Mestna občina Novo mesto objavila javni poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij v delu starega mestnega jedra za leti 2020 in 2021. Predvidena višina za to namenjenih sredstev je 30 tisoč evrov za posamezno leto.

Pisne vloge morajo upravičenci predložiti na naslov Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Za pravočasne vloge se bodo štele tiste, ki bodo prispele na omenjeni naslov od dneva objave poziva do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra 2020 in 30. oktobra 2021. Sredstva se prosilcem izplačajo po zaključenih delih in predložitvi zahtevka, najkasneje do določenega datum v javnem pozivu. Vse podrobnosti so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

M. L.-S.