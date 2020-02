Na Otočcu poteka mladinsko državno prvenstvo v šahu

17.2.2020 | 11:15

Ilustrativna slika

Otočec - V Športnem centru Otočcu se je v soboto pričelo letošnje mladinsko državno prvenstvo v šahu. Tekmovanje organizirata Šahovska zveza Slovenije in Šahovsko društvo Krka Novo mesto, potekalo pa bo ves ta teden.

Na tekmovanju se bo v starostnih kategorijah do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let preko celega tedna v standardnem šahu pomerilo skupno 175 mladih šahistov in šahistk iz vse Slovenije. Med sodelujočimi na prvenstvu je letos največ nastopajočih iz ŠK Triglav Krško in sicer kar 17. Drugi po udeležbi so Novomeščani s 15 tekmovalci, tretji pa Kočevci in Kranjčani s po 10 tekmovalci.

Prvenstvo se bo zaključilo v petek zvečer, že naslednji dan, v soboto, 22. februarja, pa bo še enodnevno prvenstvo v pospešenem šahu, na katerem bo, kot sporočajo iz Šahovskega društva Krka, nastopilo še več igralcev in igralk.

M. L.-S.