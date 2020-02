73-letna voznica v križišču odvzela prednost 19-letnemu vozniku

Kot sporočajo s PU NOvo mesto, so bili črnomaljski policisti 14. 2. nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Črnomlju. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 73-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 19-letnemu vozniku. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov ji bodo policisti izdali plačilni nalog.

Zoper voznika uporabili prisilna sredstva

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa v Gradacu 15. 2. v večernih urah ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval svetlobnih in zvočnih signalov, s katerimi so ga ustavljali. 22-letni voznik avtomobila znamke Mercedes, ki je bil očitni pod vplivom alkohola, je odklonil preizkus alkoholiziranosti, policistom ni hotel izročiti dokumentov, odrinil je policista in poskušal zapustiti kraj. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, o odklonu preizkusa alkoholiziranosti pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli orožje in naboje



Policisti PP Šentjernej so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbi sodišča in opravili hišni preiskavi na naslovu bivanja dveh osumljencev iz okolice Šentjerneja. Našli in zasegli so puško, hladno orožje bokser in 105 nabojev. Zoper 24-letnega in 61-letnega osumljenca bodo zaradi kršitev določil Zakona o orožju uvedli prekrškovni postopek.

Vlomi in tatvine

V Mokronogu je v noči na 14. 2. nekdo skozi pritlično okno vlomil v poslovne prostore. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 200 evrov škode.

14. 2. med 17. in 19. uro je v Trebnjem neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar in nakit. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za okoli 14.000 evrov.

Na parkirnem prostoru v kraju Dolenje Jesenice na območju PP Trebnje je 14. 2. nekdo vlomil v dve vozili in odtujil denar in električno ročno orodje. Lastnika ocenjujeta, da sta oškodovana za okoli 1600 evrov.

Na območju Mirne Peči je 15. 2. nekdo s traktorja, parkiranega pod gospodarskih objektom, odtujil dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 1100 evrov.

Zasegli ukraden Porsche cayenne

V noči na 16. 2. je na mejni prehod Obrežje, na izstop iz Slovenije, z osebnim avtomobilom Porsche cayenne pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Kosova. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil v mesecu januarju ukraden na Švedskem. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Tujca vrnili na Hrvaško



Policisti PMP Obrežje so 16. 2. med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak med tovorom našli dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 21 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 14. 2. in 17. 2. na območju krajev Kostanjevica na Krki, Vodenice, Dobe in Gorenje Ponikve, izsledili in prijeli 21 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Kot sporočajo s PU Novo mesto, policijski postopki z 12 državljani Pakistana, sedmimi državljani Bangladeša, državljanom Sirije in državljanom Irana še niso zaključeni.

