Po medomatu sedaj še prvi ribomat v Sloveniji

17.2.2020 | 13:15

Prvi ribomat v Sloveniji (Foto: Občina Krško)

Krško - V okviru pustnega sejma so v soboto na Tržnici Videm v Krškem uradno predali namenu prvi ribomat v Sloveniji. Ribomat so postavili v okviru posavskega projekta Riba je in, financiranega iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Občina Krško je za zanj odštela nekaj več kot 6600 evrov, od katerih iz ribiškega sklada pričakujejo 85 odst.

Poleg ribomata, ki bo občanom omogočal, da bodo imeli 24 ur na dan, sedem dni v tednu na voljo lokalne sveže ali dimljene postrvi Ribogojstva Pavlič (podjetja Akval), pa tudi ribje namaze, bo Občina Krško v okviru omenjenega projekta na Ribniku Resa uredila pet interaktivnih učnih panojev. Kot je na odprtju ribomata poudarila podžupanja občine Krško Ana Somrak, je cilj projekta predvsem sprememba prehrambenih navad občanov, promocija posavske ribe, porast oskrbe z lokalnimi ribami in kratke dobavne verige (vzreja - krožnik).

Nosilec projekta Riba je in je Občina Sevnica, partnerji pa poleg Občine Krško še: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki in ribogojsko podjetje Akval, d. o. o., z Blance. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 272.500 evrov, predvideni znesek sofinanciranja iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa je 199.993 evrov.

Sicer pa so, kot sporočajo z Občine Krško, na tržnici v Krškem v začetku decembra lani odprli tudi prvi medomat v Posavju in na Dolenjskem. Nakup medomata, ki občanom omogoča, da imajo 24 ur na dan, sedem dni v tednu na voljo med in medene izdelke lokalnih čebelarjev, je prav tako omogočila Občina Krško.

M. L.-S.