V treh urah prijeli 20 tujcev

17.2.2020 | 14:10

Kot poročajo policisti Policijske uprave Ljubljana, so v času od 6. ure 16.2. do 6. ure 17. 2. policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Štalcerjev, Prigorice in Kočevja izsledili in prijeli 20 tujcev, državljanov Pakistana in Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.Tujce so izsledili in prijeli v vsega le treh urah.

Tako so včeraj okoli 19.30 na območju Kočevja izvedli postopek z voznikom osebnega vozila in pri tem ugotovili, da je 32-letnik (drž. Ukrajine) v vozilu prevažal 3 državljane Pakistana in državljana Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Nekaj po 20. uri so na območju Štalcerjev prav tako izvedli postopek z voznikom osebnega vozila in pri tem ugotovili, da je 39- letnik (drž. Palestine) v vozilu prevažal 4 državljane Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Okoli 22.30 pa so na območju Prigorice izvedli še postopek z 48-letnim voznikom in 38-letnim sopotnikom (oba državljana Slovenije), ki sta v kombiju prevažala 12 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Vse tri voznike in sopotnika v kombiju so policisti pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in bodo v naslednjih dneh privedeni k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci še potekajo.

M. L.-S.