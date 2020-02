Ob dnevu odprtih vrat ZSSS vam bodo lahko preverili vaše plače!

17.2.2020 | 15:10

Preverili vam bodo lahko vaše plače

Ljubljana - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) bo v četrtek, 20. februarja, med 9.00 in 17.00 odprla vrata sindikalnih pisarn po celi Sloveniji. Ob dnevu odprtih vrat ZSSS bodo njihove strokovne službe v štirinajstih slovenskih mestih na razpolago vsem, članom in nečlanom, ki potrebujejo rešitve za težave in odgovore na vprašanja, povezana z letošnjim dvigom minimalne plače.

Kot sporočajo iz ZSSS, delavke in delavce pozivajo, da se v četrtek oglasijo v eni od njihovih pisarn (seznam odprtih pisarn najdete na: https://www.zsss.si/min-placa-dan-odprtih-vrat-302/). S seboj prinesite svojo plačilno listo za januar 2020 in zaradi lažjih primerjav tudi plačilne liste za december, november in oktober 2019. Prinesite tudi svojo pogodbo o zaposlitvi in morebitne anekse, ki ste jih ob dvigu minimalne plače prejeli v podpis. Če imate možnost, pa prinesete tudi podjetniško kolektivno pogodbo, ki velja za podjetje, v katerem delate.

M. L.-S.