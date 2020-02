Pred vrati nadaljevanje prenove Šmihelske ceste

17.2.2020 | 18:05

Novomeški župan Gregor Macedoni je predstavil aktualne projekte v občini. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Prihodnji ponedeljek, 24. februarja, se predvidoma začenja napovedana prenova državne ceste skozi naselje Šmihel, in sicer od križišča s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške Košenice, je napovedal novomeški župan Gregor Macedoni na današnjem srečanju z novinarji. Skupaj z rekonstrukcijo ceste bo zgrajen tudi pločnik in javna razsvetljava, s čimer se, poudarja župan, nadaljujejo prizadevanja za izboljšanje regionalnih povezav, saj gre za pomembno mestno vpadnico.

Promet po Šmihelski cesti bo v času gradnje, ta naj bi trajala do začetka julija, potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforji, po potrebi in v prometnih konicah pa ga bodo urejali z ročnim usmerjanjem.

Od Slatnika do Petelinjeka

Kot je še povedal Macedoni, je občina podpisala sofinancersko pogodbo za gradnjo večnamenske poti s peš in kolesarskimi površinami ob regionalni cesti od Malega Slatnika do Petelinjeka. Površine bodo urejali v sklopu prenove ceste, ki jo načrtujejo z DRSI. V prvem delu bodo zgradili tudi avtobusno obračališče za naseljem Mali Slatnik. Vrednost prve faze je nekaj manj kot 350 tisoč evrov, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na dobrih 1,5 milijona evrov. Ker je ta prva etapa predvidena že letos, na občini želijo, da bi DRSI čim prej začel z odkupi potrebnih zemljišč.

Projekti v centru

Župan se je dotaknil tudi drugih naložb, med njimi stanovanja v mestnem jedru. Pred dnevi so namreč objavili razpis za izbor izvajalca del za rekonstrukcijo objekta Glavni trg 2, v katerem bodo uredili osem stanovanj, pri objektu na Dilančevi 3 pa trenutno rešujejo premoženjsko-pravne zadeve. Pred pomladjo načrtujejo tudi objavo razpisa za izbor izvajalca nadaljevanja prenove mestnega jedra, ki bo potekalo na Rozmanovi in Kastelčevi ulici ter Prešernovem trgu.

Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista v četrtek.

M. Ž.