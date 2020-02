Skupaj se znajdemo mi

18.2.2020 | 16:45

S prireditve (Foto: Petra Zupančič)

Sevnica - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Sevnica je organiziral že tradicionalno revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Skupaj se znajdemo mi, na kateri se predstavljajo poustvarjalci pevskih in godčevskih skupin, ki delujejo v občini Sevnica.

Letos je na odru Albert Felicijanove dvorane na Gradu Sevnica nastopilo devet skupin. Predstavili so se: Ljudski pevci folklorne skupine Spomin, Ljudske pevke s Telč, Pevska skupina Azalea Boštanj, Šentjanški Jurjevalci, Ljudske pevke Blanca, Pevska skupina Florjan - PGD Sevnica, Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, Pevska skupina Lokvanj iz Krmelja in Ljudski pevci Boštanj.

Kot so sporočili iz JSKD OI Sevnica, je revijo je strokovno spremljala muzikologinja in profesorica glasbene pedagogike Mirjam Jelnikar, prireditev, na kateri so skupine za svoj nastop prejele priznanje JSKD OI Sevnica za sodelovanje, pa je povezovala Tanja Urek.

M. L.-S.