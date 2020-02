Adria Mobil z izkušnjami in mladostjo

18.2.2020 | 10:20

Letošnja kontinentana ekipa KK Adira Mobil

Direktor kluba Bogdan Fink

Novo mesto - Kolesarji novomeškega kluba Adria Mobil bodo imeli težko nalogo, če želijo ponoviti uspehe pretekle sezone, ki je bila ena najuspešnejših v zgodovini kluba. Poleg prevlade na domačih dirkah so bili uspešni tudi v tujini, skupaj so tako zabeležili dvanajst zmag in kar trideset uvrstitev na zmagovalni oder. Prvo priložnost, da dosežejo odmeven rezultat, bodo imeli v četrtek, ko se začenja dirka po Antaliji v Turčiji.

Kot je na predstavitvi ekipe danes dopoldan v upravni stavbi podjetja Adria Mobil, ki že vrsto let ponosno stoji ob strani novomeškemu kolesarskemu društvu, povedal športni direktor Branko Filip, je štiridnevna dirka prve kategorije ena najzahtevnejših, ki se jo bodo letos udeležili. »Nastopilo bo šest prokontinentalnih ekip in ena iz svetovne serije. Poznam razmere in traso dirke, saj sem tri leta deloval v Turčiji kot trener. Ekipa je močno motivirana, želimo si uspeha,« je bil jedrnat Filip.

Ekipa ni doživela bistvenih sprememb. Po besedah direktorja kluba Bogdana Finka gre za mešanico mladosti in izkušenj. »Moštvo sestavljajo mladi kolesarji, ki še iščejo svoj prostor na izredno zahtevni kolesarski sceni, in izkušeni tekmovalci, ki imajo v nogah že največje dirke in zmage na svetu. Želim, da bi mlajši vpili čim več znanja od sedanjih Adriinih šampionov,« je povedal Fink.

Barve kluba bodo letos zastopali: novinec Boštjan Murn, Aljaž Omerzel, Aljaž Jarc, Žiga Horvat, Gorazd Per, David Per, Gašper Katrašnik, Marko Kump, Jani Brajkovič in veteran Radoslav Rogina, ki bo na začetku marca dopolnil 41 let. Zanj je to že deveta sezona v dresu novomeškega kluba in najverjetneje tudi zadnja, kot je dejal. Ekipa je po njegovem mnenju homogena, dobro pripravljena, fantje se med sabo poznajo in prepričan je, da lahko tudi letos dosežejo odmevne rezultate.

»Lani smo imeli samo dva zmagovalca v ekipi, Marka Kumpa in Dušana Rajovića, letos bomo dali več na širino ekipe in dali več priložnosti drugim kolesarjem. Z Markom ciljamo le na največje dirke, drugje pa bomo dali priložnost drugim. Vsi morajo pridobiti zmagovalno miselnost in zato rabijo tudi priložnosti. Mladi imajo ob tem še visoka pričakovanja v reprezentanci do 23. leta starosti in zato je tak način dirkanja še toliko bolj pomemben. Za zdaj imamo deset zelo dobrih kolesarjev, na polovici sezone se nam priključi še Kristjan Hočevar, ki je bil pri nas kot mladinec, nato pa smo ga posodili v goriški klub Meblo Jogi,« je pred začetkom sezone dejal športni direktor novomeškega kluba.

Po prihodu iz Turčije kolesarje novomeškega kluba čakajo dirke v hrvaški in slovenski Istri, domača dirka za Veliko nagrado Adrie Mobil bo na sporedu konec marca, v prvem delu sezone pa bodo nastopili še na dirkah v Franciji, Bosni in Hercegovini, na Madžarskem in v Avstriji. Vrhunec sezone bo dirka Po Sloveniji, ki bo na sporedu med 10. in 14. junijem. Za klub bo to tudi velik organizacijski zalogaj, a že večkrat so dokazali, da znajo izpeljati tudi najzahtevnejše dirke, na katerih tekmujejo zvezdniki svetovnega kolesarstva.

Besedilo in fotografije: R. N.

