Afera: nepooblaščeno brskanje po eDavkih šmarješke občine

18.2.2020 | 08:20

Stavba Občine Šmarješke Toplice v Šmarjeti. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Na občini Šmarješke Toplice je prišlo do nepooblaščenega vdora v njihov sistem eDavkov. Kot so poročali nekateri mediji, naj bi bila za to odgovorna nekdanja županja Bernardka Krnc.

Občina Šmarješke Toplice naj bi policiji naznanila sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic po 257. členu kazenskega zakonika in izdaje tajnih podatkov po 260. členu, potem, ko so konec lanskega leta na občini opazili vdor nepooblaščene osebe v državni sistem Finančne uprave RS (Furs), ki je izkazovala identiteto zakonitega zastopnika občine.

Župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar je bil s pojasnili za naš medij skop. Povedal je le, da so ukrepali takoj, ko so bili obveščeni o nezakonitem vdoru nepooblaščene osebe v sistem eDavki Občine Šmarješke Toplice. »V času trajanja postopkov, ki jih vodijo pristojni organi, zadeve ne želimo komentirati. Lahko pa potrdimo, da so v petek kriminalisti z namenom zaščite dokazov opravili zaseg določenega dela računalniške opreme, ki je v lasti Občine Šmarješke Toplice,« je dejal.

Bivša šmarješka županja Bernardka Krnc medijem ne želi ničesar pojasnjevati. Kot nam je povedala, so "obtožbe neutemeljene in zavajajoče. Pristojnim državnim organom je bilo vse pojasnjeno in naj opravijo svoje delo,« pravi.

Besedilo in foto: L. Markelj