Pozabljena hrana na štedilniku zadimila blok, evakuacija ni bila potrebna

18.2.2020 | 07:00

Sinoči ob 21.08 uri je v večstanovanjskem objektu v Naselju heroja Maroka v Sevnici zaradi pozabljene hrane na štedilniku v enem od stanovanj zadimilo hodnik objekta. Gasilci PGD Sevnica so pripravili vse potrebno za morebitno evakuacijo stanovalcev, odstranili pozabljeno posodo s hrano s štedilnika in vse prostore prezračili. Zaradi hitrega posredovanja evakuacija ni bila potrebna.

Gorelo na Muhaberju

Ob 20.50 je v ulici Muhaber v Novem mestu gorelo v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli tisoč kvadratnih metrov gorečega grmovja in trave.

Ob 12.32 so na Trati v Kočevju v industrijski coni gasilci PGD Kočevje pogasili travniški požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Našli protitankovski izstrelek

Ob 10.34 je bila na pašniku v naselju Gorenji Lazi, občina Ribnica, najden protitankovski izstrelek iz II. svetovne vojne. Regijski pirotehnik je izstrelek uničil na kraju. Gasilci PGD Sušje so varovali kraj dogodka.

Odprli vrata avtomobila

Ob 12.15 so na Cesti Krških žrtev v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI GRAD;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 2;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP BREZOVICA pri Šm. Toplicah;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:30 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ, na izvodu Novost-Einsidler.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vitovc Stankovo izvod Vitovc med 8.30 in 11. uro ter Pohanca izvod Zgornja Pohanca smer Zdole med 11. in 14. uro.

M. K.