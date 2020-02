Po avtocesti z več kot 200 km/h

18.2.2020 | 09:20

Vozil več kot 200 km/h (Foto: PPP Novo mesto)

Ilustrativna slika

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti Postaje prometne policije Novo mesto na avtocesti med Drnovim in Brežicami izvajali meritve hitrosti z video nadzornim sistemom Provida. Vozniku osebnega avtomobila Porsche carrera francoskih registrskih oznak so na daljši razdalji izmerili povprečno hitrost 202 km/h. 50-letni državljan Francije je med vožnjo storil še več kršitev: ni vozil po desnem prometnem pasu, namer o spremembi voznih pasov ni nakazoval s smernikom, ni vozil po sredini prometnega pasu, na vozilu pa tudi ni imel nameščene vinjete. Policisti so kršitelja ustavili in mu zaradi kršitev izrekli globo v višini 1890 evrov. Za omenjene kršitve Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se vozniku motornega vozila izreče tudi devet kazenskih točk.

Poškodovanje tuje stvari

V noči na 17. 2. je v Črnomlju nekdo razbil okno gostinskega lokala in v notranjosti izpraznil vsebino gasilnega aparata. Okoliščine kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari policisti še preiskujejo.

Odnesel denar in nakit

V Šentlovrencu na območju PP Trebnje je med 18. in 21. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil denar in nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 7000 evrov škode.

Ukradel električno orodje

Na delovišču na Topliški cesti v Novem mestu je med 15. 2. in 17. 2. neznanec vlomil v gradbeni zabojnik in odtujil električno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Odnesel torbico iz odklenjenega avtomobila

Med 10. in 11. uro je v Črešnjevcu pri Semiču nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila odtujil torbico z dokumenti, denarjem in mobilnim telefonom. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.

Na parkirišču vlomil v avto

Na parkirnem prostoru v Šentrupertu je med 9. in 20. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil denarnico z dokumenti, denarjem in bančnimi karticami. Lastnica ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovana za 1600 evrov.

M. L.-S.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 10h nazaj Oceni Janko Lisjak Sram ga je lahko jaz bi se vozil 250 stakim avtom. Gospodje policiste ce se bosre vozili po primorski avtocesti boste lahko napisali kazni vsaj 70% voznikam po levem pasu pocasi obvezno brez smernikov. Preglej samo prijavljene komentatorje