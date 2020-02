Slovenski Startup Roadshow 2020 tudi v Novem mestu

18.2.2020 | 12:15

Ilustrativna slika: Novo mesto (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Letošnja izvedba serije dogodkov Startup Roadshow bo imela šest postojank, med njimi bo tudi Novo mesto. Kot poroča STA, bo prvi dogodek že danes v Mariboru, sledili bodo Novo mesto, Velenje, Sežana, Nova Gorica in Kranj, osrednji dogodek Forum 100 % Start:up pa bo 3. marca v Ljubljani.

Omenjeni dogodki so namenjeni informiranju o možnostih financiranja v okviru razpisov Slovenskega podjetniškega sklada, v sodelovanju s SID banko in ob podpori ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, navaja STA zapis s spletne strani iniciative Startup Slovenija.

Gre za razpise oziroma mehanizme, pojasnjujejo, znane pod kraticami P2, SK75 in SI-SK (naslednik mehanizma SK200), ki prinašajo finančne spodbude za zagon podjetja, semenski kapital za njegovo rast, konvertibilna posojila za širitev ekipe ali pa podvojitev investicije, pridobljene od zasebnega investitorja.

Kot piše STA, so med danes uspešnimi podjetji, ki jim je pri razvoju pomagala tudi zagonska spodbuda P2, med drugimi GenePlanet, Visionect, AciesBio, Kokica in InstaText. Ollo Audio, Beeping, Malinca, VIAR in Fortronik so bili med prejemniki sredstev razpisa SK75, sredstva razpisa SK200 pa so med drugimi prejeli tudi Chipolo, Borza terjatev, Carlock, Xvida in Modri planet.

M. L.-S.