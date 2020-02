Sanat ga je držal, mladoletnik pa je vihtel nož

18.2.2020 | 11:10

Sanata Kovačiča so na krško sodišče pripeljali iz novomeškega pripora. (Foto: B. B.)

Krško - V ponedeljek je bil na okrožnem sodišču v Krškem predobravnavni narok za Sanata Kovačiča, ki ga obtožnica bremeni, da je skupaj z mladoletnim E. J. 21. oktobra lani v romskem naselju Rimš ubil soseda, 26-letnega Danijela Brajdiča.

Vse skupaj se je začelo zaradi pripomb Brajdiča glede preglasnega lajanja sosedovega psa. Sosedu Kovačiču je rekel, naj ga umiri, ta pa ga je pozval, naj pride bližje, če si upa. Brajdič je to res naredil, nakar se je na dvorišču pred hišo vnel silovit prepir, v katerega se je vmešal tudi mladoletni E. J.

Kot so usodne dogodke rekonstruirali krški policisti in tožilci, je bil Kovačič tisti, ki je prijel nesrečnega Brajdiča in ga držal, mladoletnik pa ga je z 20-centimetrskim kuhinjskim nožem najprej zabodel v vrat s tako silo, da je konica noža izstopila na desni strani hrbta. Mladoletnik je nato nož izvlekel, Danijel pa se je hudo ranjen zgrbil proti tlom in se poskušal umakniti, a ga je E. J. zabodel še v hrbet, zaradi česar je Danijel izkrvavel in v nekaj minutah umrl. Brajdičeva partnerica je tako ostala sama s štirimi otroki, čez kak mesec pričakuje še petega.

Kovačič krivde za očitano dejanje, za katerega kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od petih do petnajstih let, ni priznal. Na predobravnavni narok je 19-letnik pred sodnika Gojmirja Pešca stopil sam, ko se bo začela glavna obravnava pa bo na sojenju prisoten tudi E. J., ki mu bodo sodili kot mlajšemu mladoletniku, saj še ni dopolnil 16 let.

Glavna obravnava se bo začela 18. marca, potekala pa bo pred petčlanskim sodnim senatom. Sodnik Pešec bo moral do takrat odločiti o predlogu Kovačičeve zagovornice Kristine Jalovec, ki zahteva izločitev dokazov, ki se nanašajo na izpoved mame pokojnega Danijela. Ker ta sprva ni povedala, da je tudi babica mladoletnega E. J. in teta Sanata Kovačiča, je sodnica v preiskavi ni seznanila s pravico, da ima kot t.i. privilegirana priča možnost, da o dogodku molči. Ko so ji kasneje to pravico predstavili, se ji je seveda odrekla.

Višja državna tožilka Barbara Jenkole Žigante je vztraja, da izločitev njenih izjav ni potrebna, sploh pa ne tistih, ki jih je podala po tistem, ko je bila poučena o svojih pravicah in prav na te naj bi se oprla večina obtožnice.

Poleg prič bo na glavni obravnavi na predlog tožilke zaslišan tudi sodni izvedenec medicinske stroke, ki bo odgovarjal na vprašanje, ali bi bila rana na vratu – smrtni sta bili sicer obe – enako globoka, če Danijela ne bi držal nihče, odvetnica pa je na drugi strani predlagala, da se zaslišijo tudi policisti, ki naj bi Danijela zaradi kršitev javnega reda in miru v preteklosti večkrat odpeljali iz naselja.

Danes naselja Rimš sicer ni več. V času Danijelovega pogreba je zagorela njegova baraka, dan pozneje pa še baraka družine njegovih krvnikov. Kdo ju je požgal, je tako kot vprašanje, kdo je usodnega oktobrskega večera koga napadel, zavit v meglo dolgoletnih sporov med družinama. Kar je od ubornih bivališč ostalo, je lastnik zemljišča, brežiški HPG, pred kratkim zravnal z zemljo.

Boris Blaić

