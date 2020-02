Protest novinarskih organizacij proti odpuščanju novinarjev Dela

18.2.2020 | 14:05

Ljubljana - Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije sta danes na medije naslovili skupno izjavo glede odpuščanja novinarjev Dela.

"Novinarski organizaciji protestirata proti uničevanju časnika Delo in nepoštenemu ravnanju poslovodstva Dela, ki izigrava zakonodajo in socialni dialog, ugotavljamo tudi, da se tako ruši slovensko (časnikarsko) novinarstvo, čemur ostro nasprotujemo," so zapisali in dodali: "Z odpustitvijo zaposlenih, ki so danes prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi, poslovodstvo družbe Delo uradno začenja izvajati program razreševanja presežnih delavcev. Po programu je bilo nazadnje predvidenih 11 odpovedi delovnega razmerja in 94 odpovedi pogodb o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe. Poslovodstvo Dela pa odpušča mimo zakonodaje in socialnega dialoga."

Do 15. januarja, kot navajajo, ko je poslovodstvo sprejelo program razreševanja presežnih delavcev, je že odšlo 16 zaposlenih, ki so družbo v treh mesecih izrednega stanja, pod pritiskom napovedanih odpuščanj, zapustili sporazumno. "Dejansko torej ne bo odšlo 11 zaposlenih, kot je bilo predvideno s programom, temveč 27 zaposlenih," so zapisali in dodali, da v novinarskih organizacijah ostro protestirajo zoper nepregledno in nepošteno izvajanje programa razreševanja presežnih delavcev družbe Delo in obsojajo zlorabo socialnega dialoga. Hkrati pozivajo Ministrstvo za delo, naj preveri možnosti zlorab v veljavni ureditvi kolektivnega odpuščanja. "V vodilni medijski družbi na področju tiskanih medijev bo torej v treh letih četrtina manj zaposlenih novinarjev. Velika in nepopravljiva škoda bo predvsem pri vsebinah nacionalnega dnevnika in lokalnih vsebinah, saj je Delo praktično ostalo brez dopisniške mreže," so še zapisali.

Poslovodstvo Dela zato ponovno pozivajo k spoštovanju družbene vloge medija v demokraciji ter upoštevanju interesa in potrebe javnosti po kakovostni informaciji.

M. L.-S.