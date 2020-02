Pokojnine bodo višje za 3,2 odstotka

18.2.2020 | 15:50

Ljubljana - Kot so sporočili iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ZPIZ), so člani sveta zavoda na današnji seji sprejeli sklep o redni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, po katerem se bodo pokojnine in drugi prejemki uskladili za 3,2 odstotka. Uskladitev velja od 1. januarja 2020, izvedla pa se bo pri izplačilu za februar 2020.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije.

"Uskladitev pokojnin se v skladu s prvim odstavkom 106. člena ZPIZ-2 izvede pri izplačilu pokojnin za mesec februar. Pokojnine se uskladijo za 60 odst. rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 odst. povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Tako izračunana uskladitev pokojnin ne more biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin," navaja ZPIZ.

Po uradnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije povprečna mesečna bruto plača, izplačana za obdobje januar – december 2019, znaša 1.753,84 evra, povprečna mesečna bruto plača, izplačana za obdobje januar – december 2018, pa je znašala 1.681,55 evra (Poročilo o gibanju plač za december 2018 – Ur. l. RS, št. 14/19). Iz navedenih podatkov izhaja, da je rast povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – december 2019 v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za obdobje januar – december 2018, znašala 4,3 odstotka. Povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december 2019 je znašala 1,6 odst.

M. L.-S.