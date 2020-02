Zahtevala 110, izterjala pa manj kot 15 tisočakov odškodnine

18.2.2020 | 18:40

Janez Schuller mora Luciji Brajdič plačati odšodnino zaradi posledic eksplozije bombe, ki jo je v njeno barako vrgel pred 15 leti. (Foto: T.J.G., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Višje sodišče je odločilo, da mora na deset let zapora obsojeni Janez Schuller Luciji Brajdič iz novomeškega romskega naselja Brezje plačati 14.100 evrov odškodnine zaradi posledic eksplozije bombe, ki jo je v njeno barako vrgel maja 2005. Tako je po poročanju Dnevnika odločilo Višje sodišče.

Skoraj 15 let po eksploziji je Brajdičeva od povzročitelja napada Janeza Schullerja, ki je bil zaradi poskusa umora obsojen na deset let zapora, iztožila odškodnino, a ji je sodišče priznalo veliko manj od zahtevanih 110.600 evrov. Priznalo ji je 14.100 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi od novembra 2016 dalje.

Brajdičeva je proti Schullerju vložila odškodninsko tožbo zaradi posledic eksplozije bombe maja 2005. Novomeško sodišče je lani poleti razsodilo, da je upravičena do 11.100 evrov odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Brajdičevi in njenemu zagovorniku Andreju Žabjeku se je zdelo to premalo, zato sta se pritožila na višje sodišče.

To se je strinjalo z odločitvijo prvostopenjskega v vsem, razen pri odmeri odškodnine na račun tako imenovanega zmanjšanja življenjskih aktivnosti. Sodišče prve stopnje ji je priznalo sedem tisoč evrov, višje pa ji je dosodilo tri tisočake več.

L. M.