Bela snov v Krki ni nevarna

18.2.2020 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.16 je bila v Vavti vasi v občini Straža opažena bela snov na reki Krki. Gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto in inšpektor za okolje so ugotovili, da ne gre za nevarno snov. Na kraju so bili tudi policisti.

Delavec v bazen s fekalno vodo

Danes ob 12.23 je v Malih Brusnicah v občini Novo mesto delavec komunalnega podjetja padel v bazen s fekalno vodo pri čistilni napravi. Gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto so z vrvno tehniko iz bazena izvlekli nepoškodovanega delavca.

Gorele saje v dimniku

Danes popoldne ob 17.22 so na Glavni cesti na Mirni gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna so nadzorovali izgorevanje saj in okolico pregledali s termo kamero.

Sevničan s helikopterjem v UC Maribor

Popoldne ob 16.31 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal obolelo osebo iz Sevnice v Urgentni center Maribor. Gasilci PGD Sevnica so pomagali pri prenosu obolele osebe in zavarovali območje pristanka helikopterja.

Zakaj popoldne tulila sirena

Danes ob 17.20 so gasilci zaradi požara v kraju Dolenja Nemška vas v občini Trebnje sprožili sireno sistema javnega alarmiranja v kraju Lukovek, Ponikve in Račje Selo.

L. M.