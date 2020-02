Revoz na polovično nočno izmeno

V Revozu bodo letno izdelali deset tisoč vozil manj kot lani. (Ilustrativna fotografija, foto: B.D.G, arhiv DL)

Novo mesto - V novomeškem Revozu, ki ob cliu 5 lahko proizvaja še Renaultov twingo in električni smart forfour, naj bi do aprila v celoti prešli na polovično nočno izmeno. To pomeni, da bodo z zdajšnjih 950 dnevno izdelanih prešli na izdelavo 800 vozil na dan. Število predvsem zaposlenih za določen čas bodo zmanjšali za približno 250.

Revoz bo tako po poročanju STA letno izdelal 10 tisoč vozil manj kot lani, ko so izdelali 199.146 vozil. Temu ustrezno naj bi bili nižji tudi prihodki.

250 manj zaposlenih

Zmanjšanje števila zaposlenih za približno 250 bodo dosegli predvsem na račun spontanih odhodov - teh je bilo sicer že po kolektivnem dopustu konec preteklega leta in v prvih mesecih tega leta kar nekaj - in tako, da ne bodo podaljšali določenih naročil pri posameznih zaposlitvenih agencijah. Za agencijske delavce ne bodo podaljšali tudi določenih pogodb za delo za določen čas, ki se v tem času iztečejo. Število zaposlenih bodo zmanjšali tudi s spodbujanjem upokojevanja, so še zapisali v Revozu.

V Revozu so sicer julija lani uradno zagnali serijsko proizvodnjo novega clia 5. Vzpostavitev proizvodne linije za novi model Renaultovega avtomobila je stala 90 milijonov evrov, vlada je prispevala šest milijonov evrov projektne spodbude.

Tovarna lahko sicer letno izdela 220 tisoč vozil, ob cliu 5 pa lahko proizvajajo twinga in električnega smarta forfour. Ob omenjenem zagonu so v Revozu načrtovali, da bo proizvodnja v 40 odstotkih obsegala izdelavo twinga, v 40 odstotkih clia 5 in v 20 odstotkih smarta. Tovarna jim sicer omogoča model clia izdelovati v dveh tretjinah.

Za novo naložbo so v Revozu, ki je julija lani zaposloval približno 3.400 ljudi, zaposlili nekaj več kot 270 ljudi. Pred tem so za izdelavo clia 4 zaposlili delavce za nočno oz. tretjo izmeno, ki so jo pri izdelavi clia 5 ohranili. V Revozu si naj bi sicer obetali izdelavo električnega twinga, česar pa za STA danes niso želeli potrditi.

