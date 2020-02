Gorelo vozilo v avtomehanični delavnici

19.2.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.19 uri je v naselju Dolenja Nemška vas, občina Trebnje, gorelo vozilo v avtomehanični delavnici. Požar se je razširil po objektu. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek, Ponikve in Račje selo so omejili in pogasili požar. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Ponikve in Lukovek. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Davi ob 5.39 je na izstopu MMP Obrežje, občina Brežice, iz kombiniranega vozila iztekalo pogonsko gorivo. Posredujejo gasilci PGE Krško.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Mirna Peč, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira, potrebno vodo pred uporabo prekuhati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ire zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, izvod Gradnik.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KRVAVI KAMEN, TP GOSPODIČNA, TP RTV GORJANCI, TP JELENOV SKOK;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR. TOPLICAH;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOTI - GRČEVJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA ROJE 2, izvod Camloh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.