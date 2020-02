Zdravilišča v prvih počitniških dneh dobro zasedena

19.2.2020 | 09:20

Terme Čatež (Foto: arhiv Terme Čatež)

Obisk štirinajstih slovenskih termalnih in zdraviliških središč je v prvih počitniških dneh pričakovano dober, je po poročanju STA sporočila Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. Zapolnjenih imajo med 80 in 95 odstotkov zmogljivosti, med gosti pa prevladujejo domači gostje.

Kot poroča STA, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč navaja, da imajo in da tudi v naslednjih dneh v Termah Čatež pričakujejo dobro zasedenost zmogljivosti tako v Čatežu kot na slovenski obali, v Kopru (Hotel Žusterna) in Portorožu (apartmaji Residence Marina).

Terme Dobrna so že več kot 90-odstotno zasedene in še vedno beležijo veliko povpraševanje po zimskem počitnikovanju, največ gostov pa je slovenskih gostov, sledijo pa avstrijski, hrvaški in italijanski.

V Termah Krka, pod katere poleg kompleksov v Šmarjeških in Dolenjskih toplicah spadajo še terme v Strunjanu, ocenjujejo, da bo zasedenost hotelov na ravni lanskoletne. »Ker pa trendi v zadnjih letih pričajo o rezervacijah v zadnjem hipu, pričakujemo v prihodnjih dneh še kar nekaj novih rezervacij,« so zapisali. Največ rezervacij sicer beležijo za dva do tri dni, pričakujejo pa tudi povečan obisk dnevnih gostov.

Tudi v družbi Thermana iz Laškega opažajo vse več rezervacij v zadnjem hipu. Zasedenost hotelov bo po njihovih ocenah sicer dobra. Pričakujejo, da bo višja v prvem tednu, ko počitnikuje osrednja Slovenija, v drugem tednu pa bo večji obisk dnevnih gostov. Tudi v Termah Olimia so nastanitvene zmogljivosti bolj zasedene v prvem tednu počitnic. Zasedenost je trenutno nekaj manj kot 90-odstotna, za drugi del počitnic pa trenutno kaže na 80-odstotno zasedenost.

V družbi Sava Turizem s turističnimi zmogljivostmi na Bledu in v Pomurju pričakujejo podobno zasedenost kot lani. Tudi oni pričakujejo največ domačih gostov, veliko je običajno tudi Avstrijcev, Nemcev, Hrvatov in Italijanov.

V Termah Zreče, navaja STA, trenutno stanje rezervacij kaže, da bodo terme v tem terminu zasedene okoli 95-odstotno, gostje pa bodo tam v povprečju preživeli tri noči. Tudi tam pričakujejo največ domačih gostov.

Kot še navaja STA, so po navedbah Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč z zasedenostjo nastanitvenih zmogljivosti zadovoljni tudi v šestih Lifeclass hotelih v Portorožu.

