Bodo Romi v Žabjaku plačali komunalni prispevek?

19.2.2020 | 11:15

Romsko naselja Žabjak zdaj dobiva urejeno komunalno in cestno infrastrukturo. (Foto: B.B., arhiv DL)

Novo mesto - V rubriko Halo, tukaj bralec Dolenjca, je nedavno poklical občan z Otočca je nedavno v medijih z zanimanjem bral o romski problematiki v naselju Žabjak v Novem mestu in slišal marsikaj, kar sam že ve.

Kar ne more verjeti, da je od sedemsto Romov, ki tam živijo, zaposlen le eden, to je poštar - saj so prejšnjega poštarja napadli in si v naselje ni več upal. Strinja se z mnenjem direktorice DSO Novo mesto Irene Kralj, da motivacija za zaposlitev Romov upada s socialnimi pomočmi. »Te so res prevelike. Vsi sposobni bi morali delati, imamo dosti javnih del, s katerimi bi jih zaposlili. Stari in bolni Romi pa naj dobijo socialno pomoč. Ne gre mi tudi v glavo, kar pravi ravnateljica OŠ Bršljin Darja Brezovar, da prosijo otroke, naj hodijo v šolo. Staršem, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo, bi jim morali odvzeti otroški dodatek,« razmišlja klicatelj, ki še doda, da policija dobro opravlja svoje delo in se trudi, da pa svojega ne naredijo tožilci in mnogi postopki zoper kriminalne Rome ne pridejo na sodišče oz. ni epiloga. Pa tudi če že so kaznovani, jim denarnih kazni ne morejo izterjati, saj jim od socialnih pomoči ne smejo vzeti, drugih prihodkov - vsaj uradno - pa Romi nimajo.

»Tako se vozijo v dragih avtomobilih z najnovejšimi mobiji in se posmehujejo pridnim delavcem,« pravi občan z Otočca, ki za poštene izjave pohvali novomeškega župana Gregorja Macedonija. Mestno občino Novo mesto pa sprašuje, koliko denarja bo dobila z naslova komunalnega samoprispevka od romskih družin ob urejanju infrastrukture v romskem naselju Žabjek, ki poteka prav zdaj in ki bo veliko stala. »Vsakdo od nas ga mora plačati občini, ko kaj gradi, kako pa je tam?" sprašuje Novomeščan, ki sicer ve, da je občina za naložbo dobila kar nekaj nepovratnih sredstev.

Z Mestne občine Novo mesto so odgovorili: »Pogoji za priključitev na novo infrastrukturo bodo določeni po enakih postopkih kot drugje po občini. O konkretnih zneskih pred sprejetjem programa opremljanja ne moremo govoriti.«

L. Markelj

novejši najprej Komentarji (2) 6h nazaj 8 (8) (0) (8)(0) Oceni Franci D Cerkev, cigani ... vse imajo zastonj od države, ne plačujejo davkov pa še glasni so s svojimi zahtevami. Kdor ne dela naj ne je! 1h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Marko Kolenc Obup je tole s cigani. Noben ne bi delal, ko se gre pa za pravice pa vsi nekaj zahtevajo. 3 mesece sem bil brez sluzbe pa so me skoraj vsak teden klicali če pošiljam prošnje, pa tko naprej...me zanima če njih kdo kaj vpraša?!? Naj se nekdo že opogumi in spravi to drhal kej delat, je dovolj javnih del....ženske romkinje pa kastrirat ko imajo 2 otroka! Preglej samo prijavljene komentatorje