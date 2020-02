Voznik tovornega vozila na mejni prehod z več kot 1,3 promili alkohola

19.2.2020 | 10:15

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti Postaje prometne policije Novo mesto včeraj okoli 9. ure med izvajanjem kontrole prometa na območju mejnega prehoda Obrežje zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku tovornega vozila s pripetim priklopnim vozilom. 35-letni državljan Slovenije je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligramov alkohola (1,33 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v osebni avtomobil

Na parkirnem prostoru v Šentrupertu je nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala vrat odtujil denarnico z denarjem.

Ukradli gorivo

Med 17. 2. in 18. 2. je na parkirnem prostoru v Dobruški vasi neznanec vlomil v rezervoar tovornega vozila in odtujil okoli 50 litrov goriva.

Požar v Dolenji Nemški vasi

Nekaj po 17. uri so bili policisti obveščeni o požaru objekta v Dolenji Nemški vasi. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je zagorelo v prostorih delavnice, v kateri sta bila dva osebna avtomobila. Ogenj se je razširil in zajel vozila in delavnico, nastala je večja premoženjska škoda. Požar so gasilci omejili in pogasili, kriminalisti in policisti pa okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo.

Poskus izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregledali vozilo. Pri tem so v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

M. L.-S.