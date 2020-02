Razpisi bodo objavljeni v petek

19.2.2020 | 14:20

Svetniki Občine Mirna (Foto: arhiv DL)

Tako naj bi bil videti novi vrtec (Foto: Občina Mirna)

Mirna - Mirnski svetniki so na včerajšnji seji med drugim potrdili letne programe s področja športa, kulture, socialnega in zdravstvenega varstva ter otroške in mladinske dejavnosti. Seznanili so se tudi z dokumentom identifikacije investicijskega projekta za gradnjo vrtca, so sporočili z občine.

Letni programi predvidevajo 32.500 evrov za razpise s področja športa, 27.450 evrov za razpise s področja kulture, za programe socialnega in zdravstvenega varstva 13.000 evrov in za programe otroške in mladinske dejavnosti 5.500 evrov, skupaj torej občina zanje namenja 78.450 evrov.

»Javni razpisi za področje športa, kulture, socialnega in zdravstvenega varstva ter otroške in mladinske dejavnosti bodo objavljeni v petek. Društva, nevladne organizacije in drugi izvajalci bodo imeli mesec dni časa za prijavo. Občina omogoča s sredstvi občanom in širše kakovostno preživljanje prostega časa, udejstvovanje v raznih dejavnostih, ustvarjanje in s programi socialnega in zdravstvenega varstva tudi lajšanje socialnih stik,« je pojasnila mag. Valerija Jarm, ki je na občini odgovorna za družbene dejavnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Svetniki so se seznanili tudi s sprejetimi sklepi o sprejemu investicijske dokumentacije, in sicer z dokumentoma identifikacije investicijskega projekta EKO UP in gradnja novega vrtca. V okviru projekta EKO UP bo urejen prostor za druženje in kreativno preživljanje prostega časa ter razvoj novih podjetniških idej, hkrati pa bodo pripravili še štiri dogodke oziroma delavnice. Vrednost naložbe je nekaj manj kot 134.000 evrov z DDV, pri čemer je občina iz sheme CLLD pridobila dobrih 88 tisoč evrov, so sporočili.

Občina želi na predšolskem področju omogočiti vpis v vrtec vsem otrokom, zato je pristopila k ureditvi novih prostorov za vrtec. »Naložba je ocenjena na 2,2 milijona evrov z DDV, občina upa na sofinanciranje resornega ministrstva in Eko sklada, preostanek pa bo zagotovila z zadolževanjem in lastnimi sredstvi, so še zapisali.

Na včerajšnji seji so svetniki tudi soglašali z imenovanjem Andreje Pleničar za direktorico Knjižnice Pavla Golie Trebnje.

R. N.