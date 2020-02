Eksplozija v Brezju: bombo mu je razneslo v roki

19.2.2020 | 14:35

Novo mesto - Na policijski upravi Novo mesto so predstavili ugotovitve preiskave eksplozije v naselju romskem Brezje, v kateri sta bila v petek, 14. februarja, poškodovana oče in sin.

Kot je povedal France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije, so bili policisti o eksploziji obveščeni okoli 14. ure. Po zbranih obvestilih sta oče in sin, stara 53 in 15 let, na še neugotovljen način pridobila dve ročni bombi, paradajzarici, italijanske proizvodnje iz 2. svetovne vojne. Začela sta razstavljati vsak svojo bombo, po zbranih dokazih pa sklepajo, da jo je očetu uspelo razstaviti, medtem ko je bomba, ki jo je razstavljal sin, eksplodirala. Oba poškodovana so občani najprej pripeljali na policijsko postajo Novo mesto, od tam pa so ju policisti pospremili v Urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto.

Pri eksploziji se je oče lažje poškodoval, sin pa huje, in sicer ima opekline po rokah, nogah, glavi in dihalnih poteh, poškodovani ima tudi obe očesi, amputirali so mu en prst na levi in štiri prste na desni roki. Oba sta še v bolnišnici.

»Kriminalistična preiskava poteka v smeri kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z orožjem ali razstreliva, za kar je po kazenskem zakoniku predpisana zaporna kazen do pet let, prav tako pa preiskujemo tudi kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen zapora do deset let,« je povedal Božičnik in dodal, da bodo oba ovadili.

Sam ogled in preiskavo eksplozije je prevzela komisija sektorja kriminalistične policije, strokovno pomoč so nudili bombni tehniki Oddelka za protibombno zaščito Specialne enote policije specialne enote policije, ogleda pa se je udeležila tudi državna tožilka.

Matevž Gladek, policijski inšpektor v Oddelku za protibombno zaščito specialne enote policije, je pojasnil, da sta s kolegom po prihodu na kraj opravila ogled okolice in samo eksplozijo, zavarovala nevarne dele, ki so jih kasneje na kraju uničili, in nato pomagala kolegom pri zbiranju dokazov in ostankov.

»V primeru, da občani naletijo na najdbo neeksplodiranega ubojnega sredstva ali drugega sredstva, kjer sumijo, da je lahko v njem bomba oz. da je lahko nevarno, svetujemo, da zavarujejo kraj, ga označijo, se umaknejo in pokličejo številko 112 ali 113. Nikakor pa naj se tega ne dotikajo, saj so lahko ostanki nekih vojnih delovanj, za katere nikoli ne vemo, v kakšnem stanju so. Že samo nepravilen premik tega sredstva lahko povzroči samo eksplozijo, poškodbe ali celo smrt,« je poudaril in dodal, da letno obravnavajo sedem do deset eksplozij, bila pa tudi leta, ko jih je bilo do 24.

M. Ž.