Najvišje občinsko priznanje Mariji Jelenič

19.2.2020 | 15:30

Dobitnika diplome Občine Črnomelj. (Foto: arhiv Občine Črnomelj)

Najvišje priznanje Občine Črnomelj je prejela Marija Jelenič. (Foto: arhiv Občine Črnomelj)

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj je včeraj potekla osrednja proslava ob občinskem prazniku. Na njej je župan Andrej Kavšek je podelil priznanja občine, razglasili pa so tudi naj športnika, športnico in športno ekipo leta 2019.

Kot so sporočili z Občine Črnomelj, je najvišje občinsko priznanje – Plaketo Občine Črnomelj prejela profesorica Marija Jelenič. Diplomo občine sta prejela poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj in Športno društvo Butoraj. Športnik leta 2019 je postal državni prvak v ulični košarki Andraž Cimerman, športnica leta 2019 Iva Simčič, ki trenira ju-jitsu in je v preteklem letu dosegla vrsto izjemnih dosežkov, športni kolektiv leta 2019 pa plesna skupina Destiny's Child, v kateri plešejo mladi nadobudni belokranjski plesalci.

Slavnostni govornik župan Andrej Kavšek je v svojem govoru poudaril, da želi, da so projekti, ki se jih s sodelavci loteva, narejeni kakovostno in cenovno sprejemljivo, kar pa, kot je dejal, zahteva svoj čas.Ob tem je navedel več projektov, ki se trenutno izvajajo, pa tudi nekatere, ki so v pripravi.

V kulturnem programu so nastopili člani ZIK Teatra, program pa je povezoval Rok Babič. V sklopu praznika je Občina Črnomelj občanom podarila predstavo Županova Micka v izvedbi SNG Drama Ljubljana, ki bo danes ob 19.00 v Kulturnem domu Črnomelj.

M. L.-S.