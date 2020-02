Jubilejna številka: Kdo lahko hodi po Šentjerneju z dvignjeno glavo? Poklicne gasilce potrebujejo, a jih nočejo financirati

19.2.2020 | 18:00

Tokratna številka Dolenjskega lista je v veliki meri posvečena 70 letom izhajanja našega časopisa. Poleg kratkega zgodovinskega pregleda so se v jubilejni prilogi o svojem delu in časopisu, ki so ga ustvarjali z veliko ljubezni in požrtvovalnosti, razpisali nekdanji novinarji Dolenjskega lista. Obiskali smo naše najmlajše dopisnike, o Dolenjskem listu pa so z izbranimi besedami spregovorili tudi mnogi ugledni gospodarstveniki v regiji.

A življenje hiti naprej in naloga Dolenjskega lista ni, da praznuje obletnice, ampak da spremlja dogajanje v svoji okolici. Tokrat smo se razpisali o nenavadnem dogajanju v Šmarjeških Toplicah, kjer je v občinske eDavke nepooblaščeno vstopala nekdanja županja Bernardka Krnc.

Med naslovnimi zgodbami je pristal tudi nekdanji župan Šentjerneja Franc Hudoklin, saj je sodišče prav v času, ko se pripravlja na nov naskok na županski stolček, ustavilo kazensko preiskavo, ki jo je proti njemu sprožila občina Šentjernej. »Po Šentjerneju bom hodil s pokončno glavo,« je odločitev komentiral Hudoklin.

V Dolenjskih novicah smo se ponovno lotili problematičnega odnosa med nekaterimi dolenjskimi občinami in novomeškim Gasilsko-reševalnim centrom. V občinah priznavajo, da si intervencij na večjih požarih brez poklicne gasilske enote praktično ne znajo predstavljati, v isti sapi pa zavračajo podpis pogodbe o sofinanciranju Gasilsko-reševalnega centra. Bo za dogovor, ki bo prej ali slej nujen, potrebna večja nesreča, ki bo pokazala na nesmiselnost teh razprtij?

Novi Dolenjski list med drugim prinaša zgodbo kmetije Kirar iz Dobruške vasi, ki se je v minulih letih iz živinorejske kmetije uspešno preobrazila v povsem vinogradniško, prestavljamo pa tudi dosežke in ideje naših mladih podjetnikov. Bili smo na številnih seja občinskih svetov, kjer smo med drugim izvedeli, kdaj naj bi v Mirni Peči ponovno odprli zdravstveno ambulanto in kako bi v Mokronogu rešili zagato z nedelujočo fontano na trgu.

Preberite tudi, kdo je v času, ko je v Kostanjevici že vse pripravljeno za tradicionalno pustno povorko, prejemnik zlate šelme, in kaj se bo spremenilo v Domu starejših občanov v Ribnici, ki je dobil novega lastnika.

Vse to in še več v novem Dolenjskem listu.

Boris Blaić