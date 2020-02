Stoječe ovacije za Julijo

19.2.2020 | 16:15

Opera Julija je navdušila na sinočnji premieri. Na fotografiji utrinek z generalke. (Foto: Darja Štravs Tisu)

Nastopajoči z direktorico Zavoda Novo mesto Dolores Kores po premieri. (Foto: Boštjan Pucelj)

Aleš Makovac in Igor Grdina (Foto: B. P.)

Pred premiro so obiskali grob Julije Primic na šmihelskem pokopališču. (Foto: FB Zavoda Novo mesto)

Novo mesto - V Kulturnem centru Janeza Trdine je sinoči svojo premiero doživela nova slovenska opera Julija, ki je nastala v produkciji Zavoda Novo mesto. Opera večne ljubezni je navdušila občinstvo, ki se je nastopajočim in njenim ustvarjalcem zahvalilo z bučnim in dolgim aplavzom.

Zgodba v ospredje postavlja Primičevo Julijo, Prešernovo muzo in nesojeno nevesto, sicer pa se na odru predstavijo tri pesnikove ljubezni – najprej Marija Klun iz Gradca, ki ga zapusti zaradi Julije, Julija Primic in na koncu še Ana Jelovškova. Rdeča nit zgodbe pesnika Franceta Prešerna je nenehno hrepenenje po neizživetem čustvu, ki je aktualno do konca.

Libreto za opero v treh dejanjih z epilogom in prologom je napisal Igor Grdina, glasbo pa Aleš Makovac. Uvodni in zaključni prizor se dogajata v Novem mestu, tri dejanja pa v Ljubljani, in sicer pred trnovsko cerkvijo, v Kazini in pred ljubljansko stolnico.

Na premieri sta v glavnih vlogah nastopila odlična Irena Yebuah Tiran kot Julija in Rok Bavčar v vlogi Franceta Prešerna, sicer pa celotni operni ansambel šteje kar 30 nastopajočih. Med njimi poleg že omejenih Gaja Sorč (Julija), Marko Erzar (France Prešeren), Barbara Sorč in Sabina Gruden (Julijana Primic), Gregor Ravnik in Matej Vovk (Julijin ženin Jožef Anton pl. Scheuchenstuel), Klemen Torkar in Igor Golob (Andrej Smole), Valerija Šoster in Anemarija Štefančič (Marija Klun), Neža Vasle in Polona Plaznik (Ana Jelovšek) … ter vokalni ansambel in komorni orkester.

Uvod v večerno premiero je bil jutranji obisk groba Primičeve Julije na šmihelskem pokopališču.

Prva ponovitev romantične opere je danes, sledijo jutri in v petek, načrtujejo pa že nove ponovitve in tudi gostovanja.

