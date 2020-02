V suhem vremenu vsak dan delo za gasilce

20.2.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.21 uri sta pri kraju Vihre v občini Krško gorela trava in podrast. Gasilci PGD Vihre so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 20.03 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča vse uporabnike pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Brezje – Ornuška vas, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH na izvodu Sinji vrh.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod Dol. Lokvica;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP SUHOR, izvod Dolnji Suhor.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL;

- od 8.00 do 16.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOLČJA JAMA, TP REPLJE in TP VRTAČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.