Subvencij bo letos bistveno manj

20.2.2020 | 08:15

Šmarješki občinski svetniki so sinoči soglasno sprejeli letni plan novomeške Komunale za leto 2020.

Šmarješke Toplice - Šmarješki občinski svetniki so na sinočnji seji sprejeli letne programe socialnega varstva, kulture in športa za leto 2020, pa tudi poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za letošnje leto, kar je bila osrednja točka seje.

V občini želijo ob upoštevanju subvencije iz proračuna - ta nastaja zaradi razkoraka med prodajnimi in stroškovnimi cenami na dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb - priti do ničelnega poslovnega izida.

Direktor Gregor Klemenčič je odgovarjal tudi na vprašanja svetnikov.

Na vodooskrbi načrtujejo negativni poslovni rezultat v višini dobrih šest tisoč evrov, na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ravno tako negativni rezultat v višini 21 tisočakov, na področju ravnanju z odpadki pa bo rezultat pozitiven, »saj so v vseh občinah , tudi v vaši, že lani sprejeli cene, ki so na nivoju polnih lastnih cen,« je dejal direktor novomeške Komunale Gregor Klemenčič.

Zaradi dobrega sodelovana z občino - tudi letos načrtujejo kar nekaj investicij preko in housa - računajo na 18.781 tisoč evrov subvencij, kar je bistveno manj kot v preteklih letih, ko so bile od 31 pa tudi do 80 tisočakov. To pomeni, da bo več denarja iz najemnin prišlo v proračun. Višina najemnine v šmarješki občini znaša 248 tisoč evrov, za obnovo in vzdrževanje investicij naj bi ostalo okrog 194 tisoč evrov.

»Upam, da bomo ta plan uresničili,« je dejal direktor Klemenčič, ki je med drugim povedal, da v okviru Hidravličnih izboljšav, ki bodo letos zaključene, zdaj tudi v šmarješki občini obnavljajo dodatni vodovodni odsek in sicer od vodarne Jezero do Prinovca.

Klemenčič je odgovoril še na nekaj vprašanj svetnikov ter poudaril, da z občino dobro sodelujejo in da je letos v načrtu še prenos vaškega vodovoda Čelevec na gospodarsko javno službo, torej pod oskrbo in upravljanje komunale. Kot je dodal župan Marjan Hribar, pri tem sodelujejo z občani, saj želijo, da je zadeva usklajena, tudi denar v proračunu imajo zagotovljen.

Klemenčič je podrobno pojasnil še težave, ki jih imajo slovenske komunale z odvozi odpadkov, zlasti embalaže, kjer na področju ne prevzemanja vlada pravi kaos in marsikje že ležijo na kmetijskih zemljiščih.

Besedilo in foto: L. Markelj

