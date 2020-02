Ob polčasu še v vodstvu

20.2.2020 | 10:30

Foto: arhiv DL

Ribnica - V derbiju 19. kroga državnega rokometnega prvenstva so vodilni Celjani doma z 29:23 premagali drugouvrščeno Riko Ribnico, ki je sicer ob polčasu vodila za zadetek (14:13). Aktualni državni prvaki tako še naprej ostajajo neporaženi in imajo šest točk prednost pred Ribničani, za katere je bil včerajšnji poraz šele tretji v sezoni.

Začetek tekme je bil dokaj izenačen, a po golih Josipa Šarca so Celjani v 22. minuti prišli do treh zadetkov prednosti (13:10). Ribničani so v nadaljevanju srečanja, potem ko je bil za dve minuti izključen Kristjan Horžen, dobro unovčili prednost igralca več na igrišču in se vrnili v igro, po zadetku Tilna Strmljana pred iztekom polčasa pa celo prešli v vodstvo.

Tudi po odmoru sta bili moštvi enakovredni, nato pa je Celje pobegnilo na tri zadetek prednosti (21:18). V 51. minuti je bilo na semaforju že 24:19, Ribničani so se sicer trudili preobrniti poteka srečanja, a jim ni uspelo. Še drugič v sezoni so morali priznati premoč Celjanom, ki so na prvem medsebojnem obračunu v Ribnici zmagali z 29:26.

»Celje Pivovarna Laško je močna ekipa, ima daljšo klop in to se nam vedno pozna v drugem delu tekme. Enako je bilo tudi tokrat, zadnjih petnajst, dvajset minut pademo in ne uspemo več držati ritma. Mi damo vedno na teh tekmah vse od sebe, a na koncu nam nikakor ne uspe,« je po tekmi dejal Mitja Nosan, rokometaš RD Riko Ribnica, so zapisali na spletni strani Rokometne zveze Slovenija.

Državno prvenstvo, 19. krog:

Celje Pivovarna Laško : Riko Ribnica 29:23 (13:14)

Gorenje Velenje : Slovenj Gradec 2011 28:22 (14:10)

- petek:

20.00 Maribor Branik - Trimo Trebnje

- sobota:

19.00 Krka - Butan plin Izola

20.00 Urbanscape Loka - Dobova

20.30 Koper - Jeruzalem Ormož

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 18 1 0 609:416 37

2. Riko Ribnica 19 15 1 3 541:505 31

3. Gorenje Velenje 19 14 1 4 585:492 29

4. Trimo Trebnje 18 10 3 5 494:465 23

5. Dobova 18 9 1 8 521:526 19

6. Jeruzalem Ormož 18 8 2 8 485:523 18

7. Koper 18 7 1 10 479:481 15

8. Krka 18 6 1 11 490:522 13

9. Slovenj Gradec 19 6 1 12 518:563 13

10. Urbanscape Loka 18 4 5 9 472:536 13

11. Maribor Branik 18 3 1 14 441:504 7

12. Butan Plini Izola 18 1 1 16 440:533 3

R. N.