Podelili športna priznanja

20.2.2020 | 09:50

Sevnica - Občinam, ki so že razglasile športnico, športnika in športno ekipo leta 2019 ter podelile druga priznanja za dosežke in delo na področju športa v svojih občinah, se je v torek, kot so sporočili z Občine Sevnica, pridružila tudi občina Sevnica. Na prireditvi Športnik leta 2019, ki jo je organizirala Športna zveza Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in zavodom KŠTM Sevnica, so podelili priznanja vidnim posameznicam, posameznikom, ekipam in organizacijam, ki delujejo na področju športa v občini Sevnica.

Naziv športnica leta je prejela slovenska košarkarska reprezentantka Aleksandra Krošelj, športnik leta pa je že četrto leto zapored postal rokometaš Blaž Janc, član poljske ekipe Vive Kielce in slovenski rokometni reprezentant. Ker zaradi obveznosti nista mogla osebno prevzeti priznanj, sta se zahvalila z video sporočilom.

Posebno zahvalo Športne zveze Sevnica je prejel Rokometni klub Sevnica. Perspektivni športnici leta sta postali mlada teniška igralka Una Grubešič in članica slovenske atletske reprezentance Nika Dobovšek. Priznanje za ekipo leta je prejela mladinska ekipa Strelskega društva Marok Sevnica, naziv projekt leta pa je prejel projekt Športastična Sevnica. Osebnost leta, najvišje priznanje, je prejela učiteljica športne vzgoje na Osnovni šoli Krmelj Breda Blas.

Osrednja gostja dogodka je bila Maja Matevžič, nekdanja profesionalna teniška igralka, ki je dosegla vrhunec svoje kariere z uvrstitvijo na 38. mesto svetovne ženske teniške lestvice WTA. Skozi pogovor, ki ga je spretno vodila povezovalka dogodka Hana Ćosić, je zbranim orisala način življenja vrhunske športnice.

Kot so sporočili z Občine Sevnica, je predsednica Športne zveze Sevnica Sara Martinšek v svojem nagovoru zbranim poudarila, da poslanstvo društev in športnih trenerjev ni zgolj vzgajati mlade tekmovalne športnike, temveč negovati ljubezen mladih do gibanja, rekreativnega športnega udejstvovanja in športnega načina življenja. Župan Srečko Ocvirk pa je poudaril, da je lokalna skupnost zgolj eden izmed deležnikov, ki v lokalnem okolju sooblikuje športno dejavnost. Zato je uspešno sodelovanje lokalne skupnosti s športno zvezo in športnimi društvi ključno. Izpostavil je, da Občina Sevnica prepoznava pomembno vlogo športa, ki jo ima ta pri razvoju družbe in pri promociji aktivnega načina življenja, zato razvoju športa v sevniški občini tudi zagotavlja proračunska sredstva.

Program prireditve so popestrile plesalke Plesnega kluba Lukec in mladi iz Teniške akademije Gospod Ficko.

M. L.-S., Foto: arhiv Občina Sevnica

