Zgradili bodo nov most

20.2.2020 | 11:00

V torek zjutraj, ko smo posneli pričujočo fotografijo, so s pripravljalnimi deli že začeli.

Most v Podturnu že dolgo ne ustreza več normativom za tolikšen promet na državni cesti.

Podturn - Zaradi gradnje novega mostu čez potok Črmošnjica v Podturnu bodo danes zaprli državno cesto, ki od križišča v Podturnu pelje proti Dolenjskim Toplicam. »Most in prepust sta v slabem stanju, zaradi česar je promet omejen na 7,5 ton. Prav tako pa tudi prometna oprema ne izpolnjuje današnjih standardov za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev prometa,« so za Dolenjski list pojasnili z Ministrstva za infrastrukturo.

Investicija vključuje gradnjo nadomestnega mostu in prepusta, predvidena je tudi ureditev struge in rekonstrukcija ceste v območju mostu in prepusta. Most bo širši, imel bo pločnik, ki bo kasneje povezan s pločnikom do Sel. »Skupna dolžina posega, vključno z rekonstrukcijo priključnih cest, je približno 70 metrov,« še dodajajo na ministrstvu.

Izvajalec del je podjetje Map trade iz Slovenske Bistrice, ki je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na javnem naročilu, pogodbena vrednost del pa znaša okoli 410.000 evrov z DDV.

V času gradnje je predvidena popolna zapora ceste do konca aprila. Obvoz bo potekal na relaciji Podturn-Soteska-Straža-Dolenjske Toplice-Podturn in obratno. V območju gradbišča bo za lastnike omogočen dostop do stanovanjskih objektov. Vse prosijo za razumevanje in strpnost.

R. N.

Galerija