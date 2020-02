Evropska sredstva za ureditev obrtne cone Ugar v Ribnici

20.2.2020 | 12:00

Obrtna cona Ugar (Foto: M. L.-S.)

Ribnica - Kot sporoča Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar« v Ribnici.

Namen projekta je komunalno opremiti enoto Ri4 Obrtne cone Ugar v neto površini 6,07 hektara. V okviru naložbe bo obnovljena prometna infrastruktura, zgrajen hodnik za pešce, javna razsvetljava ter urejene površine za mirujoči promet. S tem se bo uredil dostop tako do obstoječih poslovnih objektov, kot tudi do praznih objektov oz. prostih površin. Tako bo omogočeno izvajanje poslovne dejavnosti na celotnem delu območja Ri4 z namenom povečanja dodane vrednosti malih in srednjih podjetij in odpiranja novih delovnih mest.

Vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov. Z njegovo uresničitvijo se bo povečala ponudba ustreznih komunalno opremljenih zemljišč v poslovni coni za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti, še sporočajo iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

M. L.-S.