Jutri Stopimo skupaj, ki je od sedaj sklad

20.2.2020 | 13:00

Metlika - Jutri ob 19. uro bo v športni dvorani Metlika potekal že 20. dobrodelni koncert Stopimo skupaj. Že tradicionalni koncert organizira OZ RK Metlika, na njem pa bodo tako kot vsa leta do sedaj zbirali sredstva za pomoč ljudem v stiski. Je pa po novem Stopimo skupaj dobrodelni sklad.

»Pred 20. leti smo zaradi potreb družine po hišnem dvigalu organizirali in izvedli prvi dobrodelni koncert Stopimo skupaj. Potrebe po pomoči so bile, so in bodo. Ker je projekt Stopimo skupaj potreben, prepoznaven in nepogrešljiv del programa Rdečega križa Metlika in ker se vse manj družin in posameznikov želi javno izpostaviti, smo se odločili, da ga po 20 letih preoblikujemo v dobrodelni sklad Stopimo skupaj,« so zapisali v napovedi koncerta na OZ RK Metlika. Cilj sklada, ki bo deloval pod okriljem OZ RK Metlika, bo, kot pojasnjujejo, namensko zbiranje sredstev od donatorjev in prispevkov skozi vse leto za pomoč ljudem v stiski (naravne nesreče, bolezenska stanja, izgube najbližjih, zdravstveni pripomoči…), dobrodelni koncert Stopimo skupaj pa bo še vedno osrednji dogodek.

»Ob 20. obletnici koncerta Stopimo skupaj smo še posebej zadovoljni, da smo z vsemi prejemniki pomoči ohranili dobre odnose in da jih še naprej spodbujamo k aktivnostim za kvalitetno in uspešno življenje,« še pravijo na metliškem Rdečem križu, kjer se zahvaljujejo vsem donatorjem, ki se redno odzivajo na njihove prošnje in prispevajo po svojih močeh, hkrati pa upajo, da bo tako tudi v prihodnje.

M. L.-S.