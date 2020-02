V kratkem še en rebalans

20.2.2020 | 18:05

Svetniki so včeraj potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna.

Župan Alojzij Kastelic in direktor občinske uprave Janez Pirc

Trebnje - Prvič po novem letu so se včeraj sestali trebanjski svetniki, ki so med drugim potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna. Kot je pojasnil župan Alojzij Kastelic, ta ne prinaša bistvenih sprememb, gre bolj za tehnični rebalans, s katerim usklajujejo tudi nekatere projekte, ki bodo sofinancirani iz naslova Zakona o financiranju občin, kjer je letos po njegovih besedah predvidenih nekaj več sredstev, ki jih ne želijo zamuditi.

Direktor občinske uprave Janez Pirc je ob tem dodal, da je rok za vložitev vlog za koriščenje nepovratnih sredstev 28. februar. Z rebalansom se tako prihodki povečujejo za 100.000 evrov na predvidenih 15,2 milijona evrov, odhodki pa celo znižujejo za 13.000 evrov, in sicer na 16,8 milijona evrov. Vsebinsko bogatejši rebalans pa bodo pripravili do konca marca oz. začetka aprila, v katerem bo še bolj natančno določeno, katere naložbe bodo letos v ospredju, je še dodal župan.

Na včerajšnji seji so svetniki potrdili tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Skupaj za varni jutri, s katerim bodo še razširili mrežo AED naprav in usposabljanj prvih posredovalcev ob nenadnem srčnem zastoju. Sprejeli so tudi z DIIP za gradnjo mrliške vežice na Selih pri Šumberku in za ureditev lokalne ceste Trebnje-Grmada.

Besedilo in fotografije: R. N.

