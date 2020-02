Šolska tla se posedajo, streha zamaka, minister pa ...

20.2.2020 | 14:15

Omet odpada, oprema je dotrajana (Foto: Arhiv OŠ Loka Črnomelj)

Okenska polica iz leta 1967

Streha zamaka, pojavijo se celo luže.

Na vogalnem stropnem delu je odstopil beton. S PUR peno so začasno zamašili luknje.

Črnomelj - Predstavnici sveta zavoda in sveta staršev učencev Osnovne šole Loka v Črnomlju sta pristojno ministrstvo danes pozvali k urgentni pospešitvi postopka za zagotovitev ustreznejših prostorov. Šolsko poslopje je namreč že zdavnaj načel zob časa, dodatno pa ga je poškodovala predlanska močna toča. Na črnomaljski občini sicer rušitev starega dela in gradnjo novega pričakujejo letos.

Predsednica sveta staršev Osnovne šole Loka Renata Lozar je na današnji novinarski konferenci dejala, da so ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že večkrat pozvali k ukrepanju, a da pri postopku stalno prihaja do novih zahtev in zapletov.

Predsednica sveta zavoda in črnomaljska občinska svetnica iz vrst SDS Maja Kocjan je dodala, da pouk otrok v prvi triadi poteka v neprimernih in celo nevarnih prostorih, omenjeno ministrstvo pa, namesto, da bi zadevo čim prej rešilo, postopek zavlačuje z dodatnimi zahtevami.

Ravnateljica Osnovne šole Loka Damjana Vraničar je opozorila, da šolo ob tem, da njen starejši, pred več kot 50 leti zgrajeni del zamaka, da se ponekod posedajo tla, da se kruši omet in da ponekod z gnilobo načeta okna ne tesnijo, pesti tudi prostorska stiska.

Kot dodatno težavo je navedla, da so zaradi neodpravljenih poškodb, ki jih je povzročila orkanska toča, nekatere učilnice starega dela šole neuporabne in da morajo približno 100 od skupaj 500 učencev k pouku voziti drugam.

Vraničarjeva je še omenila lansko odločbo Zdravstvenega inšpektorata RS, ki je po pregledu stanja zahtevalo, da morajo ugotovljene nepravilnosti v šoli odpraviti do začetka novega šolskega leta.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek se je ob omenjenem pozivu za STA odzval, da si občina prizadeva, da bi nadomestne šolske prostore začeli graditi že letos ali najpozneje prihodnje leto. Omenjeni stari šolski del sicer v novem šolskem letu oz. od 1. septembra naprej ne bodo več uporabljali in bodo učence premestili v nadomestne prostore, ki jih bo priskrbela občina.

Kaže tudi, da bodo morali porušiti ves šolski stari del in ga nadomestiti z novogradnjo. Projektno nalogo so sicer že izdelali, investicijsko dokumentacijo nameravajo končati prihodnji teden, danes pa imajo na ministrstvu v Ljubljani sestanek, na katerem bodo določili nadaljnje korake, je še povedal Kavšek.

Črnomaljci sicer pri tej približno 10-milijonski naložbi računajo na podporo Eko sklada in državno pomoč, ki jo je ob omenjeni toči junija 2018 obljubil tedanji predsednik vlade Miro Cerar.

Kot je znano, je sicer občina za gradnjo omenjene šole predlani dobila gradbeno dovoljenje, zaradi iskanja dodatnih denarnih virov pa se je nato, da bi tako dobila možnost sofinanciranja Eko sklada, lotila preprojektiranja dokumentacije.

V Črnomlju so tudi po večkratnih usklajevanjih gradbene dokumentacije z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport na črnomaljski upravni enoti pred približno letom vložili zahtevo za izdajo spremenjenega gradbenega dovoljenja, po pridobitvi projektne izvedbene dokumentacije pa so morali skladno z zahtevo omenjenega ministrstva opraviti še recenzijo projekta.

M. Ž., Foto: arhiv OŠ Loka Črnomelj

Galerija