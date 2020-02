Gorelo grmičevje, podrast in saje

20.2.2020 | 18:30

Danes ob 13.41 je pri naselju Hudo v občini Novo mesto gorelo ob gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili dva hektarja gorečega grmovja in podrasti. Ogenj je ožgal tudi 5 dreves v gozdu. Kot poroča Regijski center za obveščanje (ReCo) Novo mesto, bodo vzrok požara raziskali policisti PU Novo mesto.

Iz ReCo Brežice pa so sporočili, da so danes ob 11.32 v naselju Gornje Pijavško v občini Krško zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so požar pogasili in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

Preklic prekuhavanja vode

Komunala Novo mesto d.o.o. obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Mirna Peč, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- na območju nadzorništva Trebnje:

- od 8.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ, TP VRHPEČ SV. ANA, TP BIŠKA VAS in TP JELŠE PRI MIRNI PEČI,

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO, TP KNEŽIJA in TP SELO PRI ZAGORICI.

- na območju nadzorništva Šentjernej: od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

- na območju nadzorništva Novo mesto: od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS NM.

- na območju nadzorništvo Črnomelj: od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1, na izvodu Romi.

- na območju nadzorništvo Metlika:

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod 4 Štefan Žice,

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.