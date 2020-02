Danes večer poezije Neže Maurer

21.2.2020 | 09:15

Z gostom Petrom Čeferinom se je pogovarjala Maja Brunskole. (Foto: M. L.)

Gašperja Pluta in njegovo fotografsko razstavo je na osrednji prireditvi predstavila Helena Banovec. (Foto: M. L.)

Ob pogovoru s Petrom Čeferinom so predstavili knjige, katerih avtor je, ali pa so jih drugi napisali o njem. (Foto: M. L.)

Semič - Kulturno društvo Orel Semič, Krajevna knjižnica Semič in Kulturni center Semič bodo danes ob 18. uri v Kulturnem centru Semič pripravili literarni večer poezije Neže Maurer. To bo zaključni dogodek letošnjih 24. Krakarjevih dnevov.

Začeli so jih 15. februarja z jutranjo mašo za Lojzeta Krakarja v cerkvi svetega Štefana v Semiču in istega dne nadaljevali v dvorani semiškega Kulturnega centra z osrednjo prireditvijo, katere gost je bil odvetnik Peter Čeferin, s katerim se je pogovarjala Maja Brunskole. Še isti večer so v Kulturnem domu odprli fotografsko razstavo Gašperja Pluta z naslovom Moj pogled skozi objektiv.

Prireditveni niz so nadaljevali v dvorani Kulturnega centra naslednji večer s koncertom pevskih zborov in pritrkovalcev iz občine Semič, zaključujejo ga, kot rečeno danes z literarnim večerom. Na omenjeni osrednji prireditvi, kjer je zbrane nagovorila predsednica KD Orel Helena Banovec, ki je predstavila tudi fotografsko razstavo, so uvodoma prisluhnili učencu Glasbene šole Črnomelj pozavnistu Davidu Kopaču ob klavirski spremljavi Andreja Kuniča. Ana Banovec in Sara Malenšek sta prebrali pesmi Lojzeta Krakarja z naslovom Auschwitz in Beseda.

M. L.

