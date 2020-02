Za lažje dokončanje verige HE na spodnji Savi

21.2.2020 | 10:15

Na območju, kjer naj bi zgradili hidroelektrarno Mokrice, so že oznake. Priprave na gradnjo je sodna odločitev upočasnila. (Foto: M. L.)

Ljubljana - Kot poroča STA, je skupina 51 poslancev s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem (SMC) v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save. Pod zakonski predlog, katerega cilj je z odpravo nekaterih zakonskih anomalij omogočiti lažje in hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi, so se podpisali poslanci SMC, SDS, SAB, DeSUS in SNS ter poslanca Matjaž Han iz SD in Blaž Pavlin iz NSi.

Predlagatelji pojasnjujejo, da so v zadnjih letih uveljavljene spremembe gradbene zakonodaje z uvedbo integralnega postopka povzročile, da mora investitor zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti dokazila o pravici graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet presoje gradbenega dovoljenja, še preden se ugotovi sprejemljivost vpliva gradnje na okolje. Takšna zahteva je po njihovem prepričanju nelogična in neracionalna, saj to pomeni, da mora investitor v primeru velikega projekta, kot je gradnja HE s pripadajočimi objekti, kjer gre za več tisoč parcel, odkupiti zemljišča ali pridobiti ustrezne stvarne pravice, še preden se sprejme odločitev, ali se bo investicija sploh lahko izvedla.

Po predlogu novele, poroča STA, lahko pristojni organ obravnavo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja oz. presojo vplivov na okolje začne brez predložitve lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, pod pogojem, da investitor dokazilo o pravici graditi na nepremičninah predloži do izdaje gradbenega dovoljenja.

Poleg tega želijo predlagatelji odpraviti tudi anomalijo, ki je po njihovem posledica večkratnega spreminjanja leta 2011 sprejetega zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in uvedbe novih izrazov, ter zakon uskladiti s koncesijsko pogodbo med državo in koncesionarjem, družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) iz skupine Gen energija. Poleg HESS so v gradnjo verige vpleteni še družba Infra, ki je zadolžena za gradnjo vodne infrastrukture, in Eles, ki je zadolžen za navezavo na omrežje. S tem naj bi nedvoumno omogočili tudi gradnjo sončnih elektrarn ob energetskih objektih, kar po mnenju predlagateljev pomembno izboljšuje in optimizira delovanje obstoječih HE in še zadnje načrtovane elektrarne iz verige, HE Mokrice, ki pa je, piše STA, po navedbah investitorja in energetskih strokovnjakov ključna, ker omogoča optimalno delovanje celotne verige, hkrati pa pomeni tudi dokončanje protipoplavne zaščite na Brežiškem. Za HE Mokrice je, še piše STA, upravno sodišče lani po pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije okoljevarstveno soglasje za gradnjo vrnilo v postopek in dodelavo, zaradi česar se je začetek gradnje zamaknil za okoli leto dni. V najboljšem primeru naj bi z deli pričeli v drugi polovici letošnjega leta.

M. L.-S.