Pijanemu in brez vozniškega dovoljenja avto zasegli

21.2.2020 | 11:00

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti PP Novo mesto včeraj med kontrolo prometa v Novem mestu okoli 21.30 ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,43 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradel računalnik in nakit

V Krškem je med 8. in 13. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil prenosni računalnik, zlat nakit in ročno uro.

Odnesel suhomesnate izdelke

V naselju Gradnik na območju Črnomlja je med 12. in 19. uro, ko so bili stanovalci odsotni, neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Metliki izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. L.-S.