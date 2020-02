V Olimpijskem centru poslej tudi električno kolo

4h nazaj Oceni True Truic

Kako posluje ta projekt "Olimpijskega centra" danes? kako se tekoče mesečno pokrivajo izredno visoki stroški najema "balona" in ostali stroški delovanja..? ( ogrevanje, elektrika, voda itd...) Projekt "bela kapa" je večinsko narejen z našim davkoplačevalskim denarjem , trenutno namenjen dvema športoma atletiki in kolesarstvu. Večnamenske dvorane, ki bi služila ostalim športom v MONM ni in ni v načrtu, je pa zato v načrtu olimpijski bazen. Torej ne bosta dva temveč trije Olimpijski športi, ki bodo imeli pogoje za svoje delovanje in napredek. Ostalih v NM ni. V MONM je šport kot tak uničen, poskuša se pa vedno znova in znova s poceni medijskim zavajanjem prikazati zadeve drugače- blesteče , tako kot v kulturi , gospodarstvu itd...ista zgodba - iste poceni finte posameznikov, ki so si umislili da so občina in davkoplačevalski denar njihova privatna prčija s katero lahko počnejo in jo prerasporejajo kakor se njim zljubi.