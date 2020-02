Na voljo 128 tisoč evrov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

21.2.2020 | 00:05

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2020. Predvidena višina razpisanih sredstev je 128 tisoč evrov.

Z namenom omogočiti podporo, pomoč, ter nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja, s tem pa tudi prispevati k trajnostnemu razvoju občine, Mestna občina Novo mesto subvencionira naložbe v sredstva na kmetijskih gospodarstvih za posodabljanje in urejanje kmetijskih zemljišč, pašnikov in gospodarstev na sploh, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Nepovratna sredstva občine so namenjena tudi podpori delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo - prijavne obrazce za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 31. marca.

M. L.-S.