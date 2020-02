Paleta otroških glasov

21.2.2020 | 12:10

Foto: OŠ Mokronog

Mokronog - V Kulturnem domu Mokronog je včeraj potekal 11. pevski koncert mladinskega in otroških zborov OŠ Mokronog, Podružnične šole Trebelno in Vrtca Mokronožci. Skozi glasbeno popoldne sta nastopajoče vodili zborovodkinji Barbara Dolenc in Jelka Gregorčič Pintar, na klavirju jih je spremljala Ana Bizjan. Zbrane na tradicionalni prireditvi, na kateri se je predstavila paleta otroških glasov, je nagovorila ravnateljica Zvonka Kostrevc.

Kot so sporočili iz OŠ Mokronog, je bilo tudi tokrat vzdušje prijetno, program pa raznolik. Mladi pevci in pevke so predstavili ljudske in popularne skladbe, nekatere med njimi so spremljali instrumentalisti, učenci OŠ Mokronog in glasbenih šol Trebnje in Sevnica, osmošolke pa so izvedle tudi plesno točko.

M. L.-S.