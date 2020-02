Dan odprtih vrat ZIK-a

21.2.2020 | 14:00

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je včeraj v okviru počastitve praznika občine Črnomelj odprl svoja vrata. Na dogodku, ki so ga poimenovali Hojte k nam po znanje, so predstavili dejavnosti, ki potekajo pod streho ZIK-a.

Udeleženci so skupaj z mentorji prikazali, kaj se učijo in ustvarjajo v času vključenosti v njihove izobraževalne programe. Tako so se predstavile: Socialna aktivacija, Osnovna šola za odrasle (OŠO), Študijski krožki, Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO), Slovenščina kot drugi in tuji jezik – Začetna integracija priseljencev (ZIP) ter Svetovalno središče Pokolpje.

Skupina Socialne aktivacije je izdelovala spomladanske čestitke in lovilce sanj, udeleženci OŠO so predstavili dva svoja izdelka, ZiiKopis in video na temo osnovne šole, člani UTŽO so izdelovali dišave za dom in v okviru računalniškega tečaja pokazali pridobljena znanja, udeleženci programa učenja slovenščine pa so dokazali kako se lahko uspešno učimo jezika skozi medkulturni dialog in tudi s pomočjo glasbe.

Včerajšnjemu pestremu dogajanju v prostorih ZIK Črnomelj se je pridružila tudi svetovalka v svetovalnem središču. Prikazala je, kako potekajo svetovanja na svetovalnih točkah, ki se izvajajo v vseh treh občinah Bele krajine.

M. L.-S., Foto: ZIK Črnomelj

