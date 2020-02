Porušili depandanse na Lisci

21.2.2020 | 18:45

Tončkov dom

Sevnica - Kot so sporočili z občine Sevnica, so v tem tednu porušili depandanse na Lisci, ki so bile že pred časom strokovno ocenjene kot statično neustrezen objekt, primeren za rušitev. Rušenje je, kot sporočajo, potekalo brez zapletov, so pa pri tem odstranili tudi osamelo skalo, ki je predstavljala varnostno tveganje. Po odstranitvi odpadnega gradbenega materiala bo potekalo še urejanje širše okolice Tončkovega doma.

M. L.-S., Foto: Bojan Kostevc