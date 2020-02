Kump sezono začel z drugim mestom v Turčiji

21.2.2020 | 14:45

Marko Kump je včeraj dokazal, da je že na začetku sezone v dobri formi. (Foto: Tour of Antalya/Adria Mobil)

Novo mesto - Po ponedeljkovi predstavitvi ekipe so se kolesarji novomeškega kluba Adria Mobil optimistično podali v Turčijo, kjer nastopajo na dirki prve kategorije po Antaliji. Včeraj je bila na sporedu prva etapa, Marko Kump pa je v ciljem šprintu osvojil drugi mesto, zaostal je le za kolesarjem ekipe svetovne serije Israel Start-Up Nation Mihkelom Raimom.

»V prvem delu etape nismo želeli dopustiti, da se naprej odpelje večja skupina kolesarjev, to je bil tudi cilj ostalih šprinterskih ekip. Dvema je na koncu uspelo, potem se jima je pridružil še eden, a smo razliko držali povsem pod kontrolo in glavnina ju je ujela 15 kilometrov pred ciljem. Pred etapo smo si podrobno pogledali ciljni šprint in določili Marka Kumpa za kapetana, če pride do šprinta. Pričakovali smo dober rezultat. Mikhel Raim je res vrhunski, tako da si nimamo kaj očitati po današnji etapi,« je potek etape opisal športni direktor Branko Filip, so sporočili iz kluba. »V zaključku so fantje odpeljali tako, kot smo znali že lani, postavili so se izjemno in na koncu tudi rezultat ni izostal,« je še dodal Filip

Zadovoljen s prvim resnim šprintom nove sezone je bil tudi Kump, so zapisali v sporočilu za javnost: »Ekipa je delovala odlično, zelo dobro smo sodelovali. V ciljnem šprintu smo nekoliko zamudili, a glede na to, da je to za nas prva dirka in se še malo lovimo, nekateri pa jih imajo v nogah že kar precej več, sem lahko z rezultatom zadovoljen.«

Danes sledi bolj razgibana etapa, na začetku so trije težji vzponi, zadnjih 70 kilometrov pa je precej ravnih, tako da tudi lahko pričakujemo, da bo o zmagovalcu znova odločal šprint.

R. N.