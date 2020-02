Žrtev eksplozije: bombe so bile v starem železju

Roman Novak s hčerko in predstavnikom Zveze Romov za Dolenjsko Bogdanom Mikličem. (Foto: M. Ž.)

Roman je bil k sreči lažje poškodovan.

Železje, v katerem so bile tudi bombe, je bilo na prikolici.

Novo mesto - V sredo smo poročali o prvih ugotovitvah policijske preiskave eksplozije bombe v romskem naselju Brezje, v kateri je bil v petek, 14. februarja, lažje poškodovan 53-letni oče in huje njegov 15-letni sin. Ta je ostal brez štirih prstov na desni in brez enega na levi roki, opekline in rane ima po rokah in nogah, poškodovane ima dihalne poti ter oči. Kot je tedaj dejal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik, je ročno bombo, t.i. paradajzarico, razneslo med njenim razstavljanjem. Oče in sin sta po navedbah policije vsak svojo bombo razstavljala na domačem dvorišču, pri tem pa je tista, ki jo je razstavljal 15-letnik, eksplodirala.

A zgodba, ki jo je danes še povsem pretresen nad dogodkom povedal 53-letni Roman Novak, ki je že prišel iz bolnišnice, se nekoliko razlikuje. Povedal je, da sta bili bombi oz. štiri bombe med starim železjem, ki mu ga je podaril domačinu iz bližnje vasi, in da ni vedel, da so bile med njim.

Pojasnil je, da sta s sinom želela železo in pločevino, ki je bilo na prikolici, pregledati in oceniti, kaj bi bilo še uporabno in kaj za na odpad, ko je naletel predmet, ki pa ni spominjal na bombo in ni bil opremljen s kakšnim varovalom. Na drugi strani prikolice je v leseno škatlo z železjem posegel tudi sin in takrat je silovito počilo. »Šok, šok, šok, še danes ne spim po cele noči. Mene ni škoda, jaz sam tako bolan, za sina mi gre,« je s tresočim glasom užaloščen pripovedoval Roman in pridal, da je šlo za nesrečo in da ni kriv, pa tudi, da za to nikogar ne obtožujejo. Zelo ga je namreč prizadelo, ko je slišal, da ga bodo policisti s sinom ovadili za dve kaznivi dejanji.

Srečanje z Romanom Novakom je danes pripravila Zveza Romov za Dolenjsko. Ob tem sta predstavnik Zveze Bogdan Miklič in Zvonko Golobič iz Zveze za razvoj romske skupnosti državo in lokalne skupnosti pozvala k hitrejšemu in učinkovitejšemu reševanju neurejenosti in legalizacije romskih naselij na jugovzhodu Slovenije. Miklič je kot primer dobre prakse izpostavil urejevanje romskega naselja Trata pri Kočevju in pridal, da bi se po njej lahko zgledovale tudi novomeška in druge občine.

Golobič pa je med drugim dodal, da je o tragičnem dogodku nehvaležno karkoli špekulirati, želi pa, da pristojni organi to temeljito, strokovno in nepristransko raziščejo

