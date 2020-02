Med počitnicami informativne ure na vseh policijskih postajah PU Novo mesto

21.2.2020 | 16:55

Foto: PU Novo mesto

Policija z namenom promocije zaposlovanja v policiji in šolanja na Višji policijski šoli v Tacnu skozi vse leto izvaja številne aktivnosti. Tudi na PU Novo mesto so tej temi namenili veliko truda, izvajali so predavanja za dijake četrtih letnikov srednjih šol, sodelovali na kariernih sejmih, svoje delo in poklic predstavljali na številnih dogodkih ....

Po nedavnem zelo dobro obiskanem informativnem dnevu v Tacnu bodo svoje aktivnosti na tem področju okrepili tudi v prihodnjem tednu, med šolskimi počitnicami in sicer z organizacijo informativnih ur na vseh območnih policijskih postajah na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini.

Dijake četrtih letnikov, ki še niste sprejeli dokončne odločitve o nadaljnjem šolanju in tiste, ki se boste o tem pomembnem koraku odločali prihodnje leto, vljudno vabijo, da jih obiščete in sicer od ponedeljka do petka vsak dan med 11. in 13. uro.

»Naši policisti vam bodo predstavili svoje delo in izkušnje, pojasnili, kako poteka prijava na razpis in izbirni postopek za vpis na višješolski študijski program Policist. Za razliko od drugih šol in fakultet pri nas študenti za čas študija sklenejo pogodbo o zaposlitvi. Še veliko je razlogov, da se odločite za ta lep in plemenit poklic in postanete policist, član naše modre družine,« pravijo na PU Novo mesto.

Seznam policijskih postaj, kjer bodo od 24. do 28. februarja potekale informativne ure:

Dolenjska:

- Policijska postaja Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto,

- Policijska postaja Trebnje, Goliev trg 14, 8210 Trebnje,

- Policijska postaja Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 2, 8350 Dolenjske Toplice,

- Policijska postaja Šentjernej, Prvomajska cesta 3c, 8310 Šentjernej

Posavje:

- Policijska postaja Brežice, Prešernova ulica 19a, 8250 Brežice

- Policijska postaja Krško, Cesta krških žrtev 55, 8270 Krško

- Policijska postaja Sevnica, Prešernova 8, 8290 Sevnica

Bela krajina:

- Policijska postaja Črnomelj, Lokve 90, 8340 Črnomelj

- Policijska postaja Metlika, Cesta XV. brigade 1 a, 8330 Metlika

M. L.-S.